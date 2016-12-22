В Крыму пьяный водитель врезался в группу подростков

В Красноперекопском районе Крыма пьяный водитель врезался в группу подростков, пострадали четыре подростка, заявили в республиканском управлении ГИБДД. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

Как рассказали в ГИБДД, пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2106 в крымском селе Братское въехал в группу пешеходов. Подростки в возрасте от 12 до 16 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что водитель задержан.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

В Оренбургской области пьяный водитель 3 ноября сбил трех пешеходов. Один из пострадавших — 16 -летний подросток — скончался от полученных травм. Инцидент произошел в оренбургском поселке Энергетик. Водитель был задержан.