Крупный пожар произошел в ТЦ в Оренбурге
Общество, 14:25
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Крупный пожар произошел в ТЦ в Оренбурге
В Оренбурге загорелся торговый центр. Ориентировочная площадь пожара — 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, в ликвидации огня участвуют 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Местный портал Time 56 пишет, что прилегающие к месту пожара улицы перекрыты.
В МЧС России сообщили ТАСС, что для тушения пожара в ТЦ в готовность приведен вертолет Ми-8, «оборудованный специальным водосливным устройством».
https://www.instagram.com/p/BcMkiyGlWvn/?taken-by=1ekate.rina