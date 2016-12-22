В Подмосковье задержали вымогавшего у продавцов деньги полицейского

В Подмосковье задержали сотрудника полиции, который вымогал деньги у продавцов несанкционированных торговых точек. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Московской области.

По версии следствия, старший инспектор и неустановленные сотрудники управления МВД по городу Королев на протяжении последних двух лет «требовали от продавцов материальные и иные ценности за непринятие мер по пресечению несанкционированной торговли». В случае отказа они угрожали продавцам поджечь их торговые точки.

В районе железнодорожной станции «Подлипки-Дачные» в Королеве 20 ноября один из полицейских облил неустановленным веществом машину одного из продавцов, в автомобиле находилась продукция. На следующий день продавец встретился с неустановленным сотрудником полиции на улице Грабина в городе, который начал ему угрожать.

«Один из сотрудников полиции, который долгое время терроризировал продавцов торговых рядов с целью материального обогащения, был изобличен и задержан», — говорится в сообщении СК. Мужчине предъявили обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.