Минобороны показало видео запуска «Союза» с космодрома в Плесецке

Министерство обороны России опубликовало в своем Twitter видеозапись пуска ракеты «Союз 2.1б» с космодрома Плесецк.

Ранее Минобороны сообщило, что в 13:43 мск ракета успешно стартовала и вывела на орбиту военный спутник. Наземные средства Космических войск приняли его на управление.

Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Это был четвертый успешный запуск ракеты «Союз-2» с Плесецка за 2017 год. Общее число пусков с этой площадки достигло 32.