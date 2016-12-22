Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк и успешно вывела на орбиту спутники Минобороны. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, запуск был выполнен в 13:43 мск под контролем наземного автоматизированного комплекса управления. Через три минуты ракета была взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил.

Это четвертый за 2017 год старт ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. Предыдущий прошел в сентябре — на орбиту был выведен навигационный аппарат «Глонасс-М».

28 ноября ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. Она должна была вывести на орбиту 19 аппаратов, в том числе спутник «Метеор-М». Через несколько часов после запуска связь с «Метеором» пропала. По разным версиям, он находится на нештатной орбите или упал в океан. Обломки ракеты были найдены в Приамурье.