«Адмирал Григорович» прошел Босфорский пролив по пути в Средиземное море

Новейший российский фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», прошел Босфорский пролив по пути в Средиземное море. Об этом со ссылкой на информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив, сообщает «Интерфакс».
Пройдя Босфор, «Адмирал Григорович» направился в Дарданеллы, отмечает агентство, уточняя, что, чтобы добраться до Средиземного моря, ему потребуется несколько часов.
Ранее, 1 декабря, командующий командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко рассказал о том, что «Адмирал Григорович» возвращается в Средиземное море. Других деталей о маршруте фрегата он не уточнял.
«Адмирал Григорович» является головноым сторожевым кораблем, состоящим на вооружении Черноморского флота ВМФ России. В прошлом году он неоднократно участвовал в нанесении ракетных ударов по позициям террористов в Сирии.