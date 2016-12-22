СМИ узнали об обсуждении звонков Флинна российскому послу с зятем Трампа

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал в прошлом году свои контакты с Москвой с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

«Джаред Кушнер стал «крайне высокопоставленным членом» переходной команды президента Дональда Трампа». — сказано в сообщении. Как утверждают источники телеканала, Кушнер поручил занимавшему на тот момент пост советника избирательного штаба Трампа Флинну обсудить с российском послом в США Сергеем Кисляком резолюцию в ООН по израильским поселениям.

Адвокат Кушнера не стал комментировать CNN эту информацию.

Как уточняют источники NBC, речь идет о резолюции ООН, требовавшей признать «незаконными» израильские поселения на оккупированных палестинских территориях. На встрече с Кисляком 22 декабря 2016 года Флинн просил российскую сторону «придержать или разгромить» документ. Несмотря на это, 23 декабря резолюция была принята, «за» проголосовала в том числе и Россия.

Ранее стало известно, что Флинн связывался со многими высокопоставленными чиновниками из команды Трампа для согласования контактов с Москвой. 1 декабря бывший советник признал, что умышленно солгал агентам ФБР относительно своих контактов с российским послом.

Он также признался, что сотрудничает со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США: «Я принимаю на себя всю ответственность за свои действия». Также Флинн пообещал дать показания против Трампа.

Флинн лишился поста советника Трампа по национальной безопасности 14 февраля. Он покинул должность после того, как стало известно о его встрече с послом Сергеем Кисляком.