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Почти треть месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
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Почти треть месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
Общество, 09:47
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Почти треть месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

В Москве за сутки выпало 28,5% месячной нормы влаги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, прирост осадков за последние 24 часа составил 16 мм при месячной норме в 56 мм.

Согласно порталу «Яндекс. Расписание», в аэропортах Москвы по состоянию на 9:45 задерживаются 92 рейса, еще восемь отменены. Источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах утверждает, что массовые задержки связаны с сильным снегопадом.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авианавигационной группе писал, что из-за ухудшающихся погодных условий в Шереметьево скопилась «очередь» из готовых к вылету самолетов.

Теги: Москва , снег , снегопад
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