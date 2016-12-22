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СМИ узнали об «очереди» из самолетов в Шереметьево из-за снегопада
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СМИ узнали об «очереди» из самолетов в Шереметьево из-за снегопада
Общество, 02:57
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СМИ узнали об «очереди» из самолетов в Шереметьево из-за снегопада

В столичном аэропорту Шереметьево скопилась «очередь» из готовых к вылету самолетов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авианавигационной группе.

«В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55, которые осуществляются при благоприятных метеоусловиях. Скапливается очередь из самолетов на вылет», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что очередь на вылет составляет шесть-восемь самолетов.

По данным источника «РИА Новости» в авиадиспетчерской службе аэропорта, очередь из самолетов скопилась из-за того, что службы аэропорта закрыли несколько взлетно-посадочных полос для уборки снега. «Скапливается очередь из воздушных судов на вылет. Идет переменное закрытие полос на чистку», — сказал источник агентства.

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Общество

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержали 116 рейсов из-за плохих погодных условий.

В столице 1 декабря за половину суток выпало более пятой части месячной нормы осадков. По данным московского метеобюро, в Москве выпало 12 мм осадков, что составляет около 22% месячной нормы. В декабре этот показатель равняется 56 мм. По прогнозам метеорологов, в ночь на 2 декабря в столице может выпасть еще 6 мм осадков.

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(Видео: Телеканал РБК)

Согласно данным ГУ МЧС России по Москве, в ночь на 2 декабря температура воздуха составит от минус 1 до 1 градуса. Днем 2 декабря температура воздуха не изменится. Будет облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, также на дорогах возможно образование гололеда.
Теги: Москва , снегопад , «Шереметьево» , Аэропорты
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