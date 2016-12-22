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В ДТП с автобусом на трассе Москва — Петербург пострадали восемь человек
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В ДТП с автобусом на трассе Москва — Петербург пострадали восемь человек
Общество, 11:33
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В ДТП с автобусом на трассе Москва — Петербург пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на новгородском участке трассы Москва — Санкт-Петербург (М10). В автобусе находились 64 пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Медики оказали пострадавшим помощь на месте аварии. Один из пострадавших госпитализирован в Валдайскую центральную районную больницу. Остальные на попутном транспорте отправились в Москву.

По словам собеседника агентства, информация о ДТП поступила в министерство около 5:12 мск. Авария произошла у населенного пункта Кузецовка под городом Валдай. По предварительным данным, автобус Setra, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, врезался в стоявший на правой обочине грузовик Volvo.

М10 не перекрывалась из-за ДТП.

Согласно предварительным данным, виновник ДТП — водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию на трассе, сообщает портал «53 новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Новгородской области.

Теги: ДТП , М-10 , пострадавшие в ДТП , Москва-Санкт-Петербург
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