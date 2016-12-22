В ДТП с автобусом на трассе Москва — Петербург пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на новгородском участке трассы Москва — Санкт-Петербург (М10). В автобусе находились 64 пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Медики оказали пострадавшим помощь на месте аварии. Один из пострадавших госпитализирован в Валдайскую центральную районную больницу. Остальные на попутном транспорте отправились в Москву.

По словам собеседника агентства, информация о ДТП поступила в министерство около 5:12 мск. Авария произошла у населенного пункта Кузецовка под городом Валдай. По предварительным данным, автобус Setra, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, врезался в стоявший на правой обочине грузовик Volvo.

М10 не перекрывалась из-за ДТП.

Согласно предварительным данным, виновник ДТП — водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию на трассе, сообщает портал «53 новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Новгородской области.