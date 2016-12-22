В Калифорнии полиция ликвидировала открывшего стрельбу в больнице мужчину
Общество, 07:00
0
В Калифорнии полиция ликвидировала открывшего стрельбу в больнице мужчину
Полиция города Бейкерсфилд в округе Керн штата Калифорния ликвидировала мужчину, который открыл огонь в местной больнице. Об этом говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.
Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (06:00 мск) в больнице Бейкерсфилд-Серд на Силликт-авеню. Полицейские оцепили здание, позднее нападавший был застрелен полицией. Никто из пациентов или персонала не пострадал. Сейчас полицейские проверяют все помещения больницы.
В конце ноября в городе Миддлтаун штата Нью-Йорк произошла стрельба. Инцидент произошел в торговом центре Crystal Run. После этого из ТЦ эвакуировали всех посетителей. В результате стрельбы пострадали два человека.