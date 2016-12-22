В штате Нью-Йорк эвакуировали торговый центр после сообщений о стрельбе
Общество, 01:02
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В штате Нью-Йорк эвакуировали торговый центр после сообщений о стрельбе
В торговом центре Crystal Run в населенном пункте Миддлтаун штата Нью-Йорк произошла стрельба, сообщает ABC2News. Посетители здания были эвакуированы.
В полиции подтвердили, что в результате инцидента были ранены два человека. В то же время, правоохранительные органы отмечают, что информация о стрелявшем отсутствует. Расследование инцидента продолжается.
В Лондоне 24 ноября из-за сообщений о стрельбе оказалась нарушена работа метрополитена. Полиция эвакуировала станции Oxford Circus и Bond Street. Позднее в правоохранительных органах сообщили, что информация о перестрелке была ложной. Тем не менее, произошедшее вызвало панику, в результате которой пострадали порядка 15 человек.