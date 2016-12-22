На юге Москвы произошел пожар в административном здании

В Южном административном округе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о возгорание по адресу: Сумской проезд, дом 8 корпус 3, поступило в экстренные службы в 03:24 мск. В 04:00 мск пожар был локализован. Сейчас на месте пожара работают 92 спасателя и 27 единиц техники. Данных о пострадавших или погибших нет.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, на юге Москвы загорелось административное здание со складскими помещениями. Собеседник агентства сообщил, что площадь пожара составляет более 500 кв.м.
Он отметил, что возгорание распространилось на всю площадь здания (25 на 25 м). «Внутри находятся газовые баллоны, существует угроза взрыва», — отметил источник. По предварительным данным, горящее здание частично обрушилось.