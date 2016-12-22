В Москве из-за пожара эвакуировали клуб «16 тонн»

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В Москве из клуба «16 тонн» эвакуировали около 40 человек из-за возгорания, заявили в экстренных службах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в МЧС, дым наблюдался на крыше здания по адресу Пресненский вал дом 6, в котором находится клуб. Очаг возгорания находился в пристройке к ресторану, уточнило «РИА Новости». Огонь ликвидирован на площади пять квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС сообщало, что загорелась обрешетка с тыльной стороны здания на площади 15 кв. м. О пострадавших не сообщается.

С огнем боролись 39 пожарных и восемь единиц техники.

В Москве 27 октября из-за угрозы пожара эвакуировали 30 пациентов и сотрудников онкологического диспансера на Бауманской улице. Позже стало известно, что причиной эвакуации стало возгорание мусора в туалете медучреждения.