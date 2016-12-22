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Интерпол отменил ордер на арест премьер-министра Косово
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Интерпол отменил ордер на арест премьер-министра Косово
Политика, 04:10
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Интерпол отменил ордер на арест премьер-министра Косово

Интерпол отменил международный ордер на арест премьер-министра непризнанной Республики Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции Косово Абеларда Тахири.

«Сегодня мне сообщили, что Интерпол отменил ордера на арест 18 человек из Косово, которые разыскиваются по запросу Сербии. В этот список также входит премьер-министр», — заявил Тахири. По словам министра, все фигуранты списка Интерпола теперь могут свободно путешествовать за пределы Косово.

Харадинай, фигурант судебного процесса в Гаагском трибунале, был арестован в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции в начале 2017 года. Арест происходил на основании ордера, выданного Сербией еще в 2004 году.

Белград требовал экстрадировать Харадиная в Сербию, однако Париж отказался это сделать. В связи с этим Сербия направила Франции ноту протеста. В начале июня 2017 года партия «Альянс за будущее Косово», лидером которой является Харадинай, объявила о победе на парламентских выборах. Харадинай с 9 сентября 2017 года занимает пост премьер-министра Косово. Он также работал в этой должности в 2004-2005 годах.

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Во время война 1998-1999 годов Харадинай был одним из лидером «Армии освобождения Косово», которая боролась с силами Югославии и требовала независимости. Харадинай в 2007 году предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Ему предъявили обвинения в убийствах, изнасилованиях и издевательствах над сербским населением края.

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Сам Харадинай отрицал все предъявленные ему обвинения по 37 эпизодам. В 2008 году Харадиная оправдали. Прокуратура обжаловала решение Гааги, в 2010 году трибунал отменил оправдательный приговор. Вместе с тем, в 2012 году трибунал вновь оправдал Харадиная.

Теги: Сербия , Интерпол , Косово , Рамуш Харадинай
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