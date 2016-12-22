Три менеджера Uber подали в отставку после хищения данных 57 млн клиентов

Три старших менеджера службы безопасности компании Uber подали в отставку спустя 10 дней после того, как стало известно о скрытой от общественности кибератаке в 2016 году, во время которой были похищены данные 57 млн клиентов и водителей сервиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Ранее Uber покинул глава службы безопасности Джо Салливан, на которого возложили ответственность за кражу данных хакерами. По словам представителя Uber, в отставку подали начальник отдела кадров службы безопасности Пуджа Ашок, старший специалист по безопасности Притхви Рай и менеджер Джефф Джонс, занимавшийся физической безопасностью.
По словам источника Reuters, после отставки менеджеров в трехмесячный отпуск «по состоянию здоровья» ушел глава группы Uber по борьбе с глобальными угрозами Мэтт Хенли.
Агентство Bloomberg 22 ноября сообщало, что в октябре 2016 года системы Uber подверглись кибератаке, во время которой хакеры похитили данные 50 тыс. клиентов и 7 тыс. водителей компании, включая 600 тыс. номеров водительских удостоверений в США.