Путин встретился с Оливером Стоуном впервые после премьеры фильма о себе

Президент России Владимир Путин впервые встретился с американским режиссером Оливером Стоуном после премьеры его документального фильма «Интервью с Путиным». Об этом сообщается на сайте Кремля.



Как отмечается в сообщении, встреча с кинематографистом проходила в Кремле и была «краткой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Стоун прибыл в Москву по «своим делам», передает ТАСС. По его словам, Путин, учитывая, сколько «часов» он провел с режиссером во время съемок фильма «Интервью с Путиным», решил воспользоваться моментом, когда Стоун был в Москве, «чтобы пожать руку и спросить, как дела».



Оливер Стоун в 2017 году снял четырехсерийный документальный фильм о российском президенте «Интервью с Путиным». Он был показан в июне телеканалом Showtime в США и «Первым каналом» в России. В основу фильма были положены несколько встреч Стоуна и Путина, которые были сняты с июля 2015-го по февраль 2017 года.

Встреча президента и режиссера стала первой после выхода фильма на экраны.

Путин рассказал, что сняться в фильме у Стоуна его уговорил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российский лидер отметил, что сначала он сомневался, нужно ли сниматься в документальной ленте, но Песков сказал, что это будет важно для зрителей в США, потому что Путин будет говорить не только о себе, но и России.



Российский лидер отметил, что специально съемки не были подготовлены. Он пояснил, что в его расписании пресс-служба находила свободное время и приглашала съемочную команду Стоуна. «То есть это не то, когда готовят какой-то фильм, декорации, вопросы. Тем более это такой человек, который вас ни к чему не готовит, он просто приходит и спрашивает», — сказал Путин. Он отметил, что забывал о съемках, как они заканчивались.