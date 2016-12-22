ЦБ предупредил банки о возможных перерывах в работе своих сервисов

Банк России предупредил о возможных замедлениях и кратковременных прерываниях в работе некоторых своих сервисов из-за технических работ. Об этом сообщается на сайте банковского регулятора.
Как отмечается в сообщении, ЦБ будет проводить технологические работы с 2 по 4 декабря с целью модернизировать ИТ-инфраструктуру. В случае возникновения подобных ситуаций Банк России будет уведомлять о них на своем сайте.
В июле 2017 года из-за технического сбоя была задержана на две минуты публикация сообщения по ключевой ставке ЦБ. Релиз был запланирован к публикации на 13:30, но появился на сайте в 13:32:17. Этот сбой касался только портала ЦБ на русском языке. На англоязычной версии сайта он вышел вовремя.
Тогда, в июле, совет директоров сохранил ключевую ставку на уровне 9%.