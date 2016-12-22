Минфин раскрыл объем Резервного фонда России

По состоянию на 1 декабря 2017 года объем Резервного фонда России составил 994,64 млрд руб. ($17,05 млрд). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, поступившем в РБК.



В ведомстве отметили, что остатки средств на отдельных счетах Резервного фонда составили $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд. Сумма дохода от размещения средств фонда в иностранной валюте в банке России составила с 15 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года 420 млн руб.

В ноябре 2017 года в фонд деньги вернул Внешэкономбанк, который размещал их на депозитах для предоставления субординированных кредитов нескольким банкам. В частности, деньги были возвращены со счетов РосЕвроБанк (980 млн руб.) и «ФК Открытие» — 6,9 млрд руб.

Для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда в ноябре часть средств Фонда национального благосостояния, которые находятся в Банке России, а именно 164,18 млрд руб., были зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. По состоянию на 1 декабря 2017 года объем ФНБ составил 3,9 трлн руб.

В октябре Минфин сообщал, что совокупный объем Резервного фонда на 1 октября составил 986,71 млрд руб. ($17,01 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 4 трлн 210,36 млрд руб. ($72,57 млрд).

С момента создания ФНБ в 2008 году его накопления ни разу не использовались, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда, хотя такая функция ФНБ была предусмотрена Бюджетным кодексом. Другая его функция — софинансирование добровольных пенсионных накоплений россиян.