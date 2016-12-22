СМИ назвали сроки принятия Госдумой законопроекта о «телефонных минерах»

Госдума примет в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, 8 декабря. Об этом газете «Ведомости» сообщили несколько собеседников в нижней палате парламента.

Таким образом, на рассмотрение инициативы у депутатов с момента внесения проекта в Думу уйдет всего 15 дней.

В частности, как уточнили собеседники издания, 4 декабря законопроект одобрит комиссия правительства по законопроектной деятельности. Там, по данным источников «Ведомостей», для этой инициативы уже подготовлен положительный проект заключения. На следующий день после этого, 5 декабря, инициативу рассмотрит профильный комитет Госдумы.

О внесении документа в Госдуму стало известно 23 ноября. Инициатива предусматривает внесение поправок в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Статья дополняется несколькими новыми частями. Так, за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или поджоге», повлекшее массовую эвакуацию людей из больниц, детских садов, школ, культурно-развлекательных объектов, банков, вокзалов или аэропортов, должно быть предусмотрено отдельное наказание от шести до восьми лет лишения свободы.

Те же действия, совершенные «в целях дестабилизации деятельности органов власти», по мнению авторов инициативы, должны предусматривать наказание от шести до восьми лет заключения или штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн руб.

Максимальное же наказание, до десяти лет заключения (или штраф от 1,5 млн до 2 млн руб.), в Госдуме предложили ввести, если ложное сообщение о теракте привело к гибели людей.

Согласно действующей статье Уголовного кодекса, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тыс. руб., исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий — до пяти лет.

Сообщения о минировании торговых, учебных и жилых зданий, объектов инфраструктуры и органов государственной власти в городах России продолжаются с 10 сентября. Один из последних подобных инцидентов касался эвакуации людей после анонимного звонка о минировании из лицея №1571 в московском районе Тушино.

ФСБ в связи с ложными сообщениями возбудила уголовное дело. Позже глава ведомства Александр Бортников сообщил, что организаторов «минирования» четверо, и все они находятся за границей, однако имеют сообщников в России.