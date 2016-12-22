«МегаФон» обновил прогноз показателей на 2017 год

«МегаФон» изменил прогноз показателя OIBDA (прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) на 2017 год, говорится в сообщении компании. Компания ожидает, что по итогам года он составит 118 млрд руб., тогда как ранее называла диапазон 112–118 млрд руб. В то же время компания сохранила прогноз по выручке на уровне нулевого или незначительного роста, а также капитальных затрат в пределах 55–60 млрд руб. Речь идет о показателях телеком-сегмента «МегаФона» без учета Mail.Ru Group, приобретенной компанией в начале этого года.

По итогам третьего квартала выручка «МегаФона» от телекоммуникационных услуг выросла на 4,4% по сравнению с тем же периодом в 2016 году и составила 84,72 млрд руб. Показатель OIBDA составил 33,34 млрд руб., что на 3,3% выше, чем за год назад. Чистая прибыль увеличилась на 28%, до 8,12 млрд руб.

Абонентская база «МегаФона» в России в третьем квартале увеличилась на 0,2%, до 75,6 млн клиентов.

Ранее основной конкурент «МегаФона» — компания МТС также изменила свой прогноз результатов по итогам 2017 года. Компания ожидает, что темп роста выручки составит 0–2%, тогда как ранее прогнозировала, что выручка может как снизиться на 2%, так и увеличиться на аналогичный показатель. В начале года МТС ожидала 2-процентный рост показателя OIBDA, во втором квартале прогноз был скорректирован до 4%, а по итогам третьего — до 5%.

Более сдержанные ожидания исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян объяснил тем, что компания «много вкладывала в оздоровление рынка», отказавшись от инициатив, которые могли привлекать абонентов, но негативно отражались на доходах (например, безлимитные тарифы). «Поскольку компания сделала это первой, она получила меньший позитивный эффект», — отметил он.