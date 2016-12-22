Посол России в США рассказал о значении разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор лидеров России и США, состоявшийся 21 ноября, имел важное значение в контексте укрепления международной безопасности. Об этом рассказал посол России в США Юрий Антонов на выступлении в Миддлберийском институте по изучению международных проблем, передает ТАСС.
«Это — действенный импульс дипломатам двух стран активизировать работу в целях укрепления международной безопасности», — охарактеризовал разговор Путина и Трампа дипломат. Он напомнил, что основными темами беседы двух лидеров стали Сирия и КНДР.
Телефонный разговор президентов России и США прошел 21 ноября и длился более часа. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы во взаимоотношениях двух стран, в том числе Сирию и КНДР. При этом Путин подчеркнул необходимость суверенитета Сирии и высказался за сотрудничество с Вашингтоном в сфере борьбы с терроризмом.
Трамп после беседы с Путиным назвал состоявшийся разговор «отличным». Президент США не стал раскрывать детали переговоров, однако также назвал его главными темами Сирию и КНДР.