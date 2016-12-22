Россия направила в Средиземное море фрегат с крылатыми ракетами «Калибр»

Фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», возвращается в Средиземное море. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
«В настоящее время подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» выполняют задачи в Средиземном море, туда же направляется фрегат «Адмирал Григорович», — рассказал Витко.
«Адмирал Григорович» неоднократно принимал участие в нанесении ракетеных ударов по силам террористов в Сирии. Так, 23 июня, запущенные с корабля ракеты «Калибр» поразили склады вооружений в сирийской провинции Хама. Тогда боевые стрельбы он выполнил вместе с однотипным фрегатом «Адмирал Эссен» и подлодкой «Краснодар». В середине июля «Адмирал Григорович» вернулся после сирийского похода в Севастополь.
Корабль «Адмирал Григорович» имеет водоизмещение порядка 4 тыс. т, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. На борту он несет комплекс самообороны «Штиль-1,» артустановку А-190 калибра 100 мм, зенитную артиллерию, реактивную бомбовую установку и торпеды. Основным его вооружением являются крылатые ракеты «Калибр-НК», имеющие радиус поражения порядка 1,5 тыс. км.