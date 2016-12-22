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Продюсера сериала «Стрела» уволили после обвинений в домогательствах
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Продюсера сериала «Стрела» уволили после обвинений в домогательствах
Харассмент-гейт, 20:34
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Продюсера сериала «Стрела» уволили после обвинений в домогательствах
Эндрю Крейсберг (Фото: Frederick M. Brown / AFP)

Компания Warner Bros. Television уволила исполнительного продюсера сериалов «Стрела», «Флэш», «Супергерл» и «Легенды завтрашнего дня» Эндрю Крейсберга после обвинений в домогательствах. Об этом сообщили в компании, пишет издание Variety.

«После тщательного расследования Warner Bros. Television прекратила работу с Эндрю Крейсбергом», — заявили в компании. Место продюсера «Флэша» и «Супергел» займет Грег Берланти. «Мы продолжим обеспечивать безопасную среду для работы наших сотрудников и всех, кто вовлечен в создание нашей продукции», — заявили в компании.

В начале ноября Variety  написало, что 15 мужчин и женщин, которые работали с Крейсбергом, обвинили его в домогательствах. После этого в компании Warner Bros. Television было начато расследование. Продюсер все обвинения отвергает.

В беседе с Variety мужчины и женщины рассказывали, что Крейсберг трогал их без разрешения и домогался, просил сотрудниц Warner Bros писать ему сообщения, а также целовал женщин без их согласия. Кроме того, Крейсберг делал комментарии с сексуальным подтекстом в отношении женщин и их одежды.

В беседе с Variety Крейсберг признал, что комментировал внешний вид женщин, но его слова не содержали сексуального подтекста. «Как и многие, я обнимал людей и целовал в щеку, но без намеков на секс», — сказал продюсер.

Крейсберг — американский сценарист и продюсер. Он стал известным после того, как выступил одним из создателей проектов «Вселенной Стрелы» о супергероях. Кроме того, Крейсберг был сценаристом серии комиксов «Зеленая стрела и Черная канарейка» и «Бэтмен: Конфиденциально».

От Спейси до Брэнсона: кто обвинен в домогательствах вслед за Вайнштейном Еще 18 фото
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Волна обвинений в сексуальных домогательствах началась после октябрьской публикации газеты The New York Times. В ней издание написало о том, что продюсер Харви Вайнштейн домогался актрис. С обвинениями выступили Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. После этого в подобном поступке обвинили многих деятелей Голливуда, в том числе актеров Кевина Спейси, Бена Аффлека, режиссеров Ларса фон Триера и Джеймса Тобака.

Теги: кино , домогательства , Эндрю Крейсберг
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