Экс-губернатор Белых обвенчался в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвенчался в СИЗО «Лефортово» со своей женой Екатериной Рейферт. Об этом сообщил адвокат экс-главы региона Андрей Грохотов, передает «РИА Новости».



По его словам, церемония венчания прошла в комнате для свиданий. «Сама процедура венчания была недолгой, но из-за технических моментов все заняло около двух часов», — рассказал Грохотов. Он отметил, что проведение брачного ритуала было согласовано с администрацией СИЗО. Венчание проводил священник, которого пригласила Рейферт, сказал адвокат.

Рейферт и Белых поженились 14 ноября. Церемония бракосочетания также проводилась в СИЗО. На странице в Facebook Рейферт сменила свою фамилию на Белых. По ее словам, она познакомилась с бывшим губернатором весной 2016 года.

Белых был задержан в июне 2016 года в Москве. Его обвиняют в получении взятки в размере €600 тыс. Против бывшего губернатора было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В конце июля 2016 года президент Владимир Путин отстранил Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Бывший глава региона будет содержаться под стражей до 4 февраля 2018 года.

Белых свою вину не признает. Он называет судебный процесс против него «провокацией правоохранительных органов».