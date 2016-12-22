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В патриархии РПЦ опровергли независимость УПЦ
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В патриархии РПЦ опровергли независимость УПЦ
Общество, 17:22
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В патриархии РПЦ опровергли независимость УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Александр Волков заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) остается самостоятельной, но в составе Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

«Все, что связано с жизнью УПЦ, раньше было в общей главе «самоуправляемые церкви». Теперь это вынесено в отдельную главу устава РПЦ», — заявил Волков. По его словам, был сделан ряд добавлений, однако «по сути ничего не поменялось». Волков подчеркнул, что «невозможно» говорить об отделении УПЦ МП от РПЦ.

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В Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года проходит Архиерейский собор РПЦ. В четверг, 30 ноября, на соборе с докладом выступил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Он призвал «подчеркнуть» особый статус УПЦ МП и выделить ее в уставе РПЦ.

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«В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать УПЦ в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, «несамостоятельным» статусом», — сказал митрополит.

На Украине помимо УПЦ МП действует также УПЦ Киевского патриархата (КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Эти церковные структуры не признаны другими православными церквями.

Теги: Россия , Украина , РПЦ , Православие , УПЦ
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