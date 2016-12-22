Сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя оказалось ложным

Угроза взрыва в храме Христа Спасителя в центре Москвы не подтвердилась, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сотрудники оперативных служб храма, который расположен на улице Волхонка, дом 15, начали проверку после анонимного звонка о минировании. Проверочные работы в храме завершены, эвакуация не проводилась, сказал источник.

В храме Христа Спасителя 29 ноября начался Архиерейский собор РПЦ, отмечает агентство. Открылся он торжественным богослужением, его возглавил патриарх Кирилл. Как напоминает «РИА Новости», в понедельник, 27 ноября, поступил звонок о минировании Сретенского храма на Лубянке. В тот день там проходила конференция «Дело об убийстве Царской семьи», в которой также принял участие патриарх Кирилл.

Сообщения о минировании объектов инфраструктуры, органов госвласти, торговых центров, кинотеатров, университетов и многих других зданий в российских городах стали поступать 10 сентября. ФСБ завела уголовное дело по ст. ​207 УК РФ (телефонный терроризм). Глава службы Александр Бортников сообщал, что организаторов «минирований» четверо. По его словам, они находятся за границей, но имеют сообщников в России. Телефонные террористы, по данным замглавы управления ФСБ по Москве Андрея Яценко, нанесли Москве ущерб в районе 150 млн руб.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за заведомо ложную информацию о минировании. Если законопроект примут, то нарушителям будет грозить от шести до восьми лет лет лишения свободы и до десяти лет в случае гибели людей.

