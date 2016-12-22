Сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя оказалось ложным

Угроза взрыва в храме Христа Спасителя в центре Москвы не подтвердилась, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Сотрудники оперативных служб храма, который расположен на улице Волхонка, дом 15, начали проверку после анонимного звонка о минировании. Проверочные работы в храме завершены, эвакуация не проводилась, сказал источник.
В храме Христа Спасителя 29 ноября начался Архиерейский собор РПЦ, отмечает агентство. Открылся он торжественным богослужением, его возглавил патриарх Кирилл. Как напоминает «РИА Новости», в понедельник, 27 ноября, поступил звонок о минировании Сретенского храма на Лубянке. В тот день там проходила конференция «Дело об убийстве Царской семьи», в которой также принял участие патриарх Кирилл.
Сообщения о минировании объектов инфраструктуры, органов госвласти, торговых центров, кинотеатров, университетов и многих других зданий в российских городах стали поступать 10 сентября. ФСБ завела уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). Глава службы Александр Бортников сообщал, что организаторов «минирований» четверо. По его словам, они находятся за границей, но имеют сообщников в России. Телефонные террористы, по данным замглавы управления ФСБ по Москве Андрея Яценко, нанесли Москве ущерб в районе 150 млн руб.
На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за заведомо ложную информацию о минировании. Если законопроект примут, то нарушителям будет грозить от шести до восьми лет лет лишения свободы и до десяти лет в случае гибели людей.