В Днепропетровской области умер пострадавший при взрыве гранат в суде

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В больнице города Никополь Днепропетровской области умер подсудимый, который получил ранения при взрыве двух гранат в здании городского суда. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Ярослава Тракало.

«Умер участник судебного процесса при оказании помощи в больнице. Это один из подсудимых, 1977 года рождения. Перед этим его оперировали», — заявил Тракало.

Ранее 30 ноября в Никопольском суде во время слушания дела об убийстве отец потерпевшего взорвал две гранаты. По словам Тракало, это произошло в тот момент, когда на подозреваемых надели наручники. В результате взрывов погиб сам мужчина, ранения получили семь человек: трое подсудимых, два работника конвойной службы, работник суда и гражданский. Пострадавших госпитализировали.

В настоящее время в зале суда работают взрывотехники и следователи. Они начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).