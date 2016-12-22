В здании суда в Днепропетровской области взорвали две гранаты

В Никопольском суде (Днепропетровская область) во время заседания отец потерпевшего взорвал две гранаты, сообщается на сайте местной полиции. Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (12:00 мск) 30 ноября.

В результате взрыва погиб сам мужчина. Осколочные ранения получили семь человек: трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье УК Украины «Умышленное убийство».

На сайте Никопольского суда говорится, что мужчина взорвал гранаты в зале судебного заседания после объявления перерыва в заседании.

Как сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь полиции Украины Ярослав Тракало, гранаты подорвал отец потерпевшего по делу о расстреле в Никополе в 2016 году. «Когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты», — уточнил он.

По данным полиции, 10 февраля 2016 года в Никополе неизвестные заблокировали автомобиль Geely и расстреляли из автомата Калашникова водителя и пассажира, находившихся в салоне автомобиля.​ Мужчины скончались на месте, а злоумышленники скрылись с места преступления. Один из убитых и был сыном человека, взорвавшего гранаты в суде.

Позже был задержан первый подозреваемый — 39-летний местный житель, ранее судимый за преступления в сфере оборота наркотиков. У него изъяли автомат Калашникова, из которого велась стрельба.