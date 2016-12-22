Победителей Премии РБК объявят 6 декабря

На церемонии награждения Премии РБК 6 декабря назовут имена победителей в шести номинациях — «Предприниматель», «Менеджер», «Инвестор», «Визионер», «Стартапер» и «Менеджер в благотворительности».

На победу в Премии претендуют 12 финалистов. Они были определены путем открытого голосования аудитории РБК, которое проходило на сайте rbc.ru со 2 октября по 1 ноября. В голосовании приняли участие более 24 тыс. человек. В середине ноября Экспертный совет Премии тайным голосованием выбрал победителей в каждой из шести номинаций. Лауреатом Премии станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов экспертов.

Если финалисты в одной номинации наберут равное количество голосов Экспертного совета, то они оба будут признаны победителями Премии. Так, в прошлом году в номинации «Прорыв года» победу одержали две компании — «Экзоатлет» и «Яндекс.Такси».



В финал Премии РБК 2017 в номинации «Предприниматель» вышли основатель баттл-площадки Versus Александр Тимарцев и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, которые набрали 52% и 34% голосов аудитории РБК соответственно.В номинации «Менеджер» лидером стал исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман (56%), второе место занял председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков (27%).

Впечатляющий отрыв от конкурентов показал глава Tactics Group Павел Шишкин, которому отдали голоса 91% аудитории, вторым финалистом стал основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский.

В номинации «Стартапер» финалистами стали блогер и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь (70%) и создатель Waves Platform Александр Иванов (12%).

Лидером по количеству голосов номинации «Визионер» был признан Дмитрий Морозов (63%), также финалистом стал создатель Ethereum Виталик Бутерин (20%).

В финал номинации «Менеджер в благотворительности» вышли Ольга Романова с проектом «Русь сидящая» (61%), а также Ксения Соколова и Елизавета Глинка (посмертно) с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы» (33%).