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Аксенов счел идею Киева остановить строительство моста в Крым «завистью»
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Аксенов счел идею Киева остановить строительство моста в Крым «завистью»
Украинский кризис, 15:10
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Аксенов счел идею Киева остановить строительство моста в Крым «завистью»

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что министр инфраструктуры Украины предложил остановить строительство Крымского моста с помощью ужесточения санкций из-за «зависти». Об этом он сказал в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений», — констатировал он. «Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества», — считает Аксенов. Он подчеркнул, что для полуострова мост станет «дорогой жизни». «А все, кто завидует, это их личные трудности», — добавил глава региона.

О необходимости остановить «незаконное строительство» Крымского моста путем ужесточения санкций в отношении России заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 29 ноября. По его словам, остановить строительство возможно «только под давлением международных партнеров Украины», а также «дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству».

По мнению Омеляна, строительство моста способствует «значительным экономическим потерям» Украины. Министр пояснил, что при строительстве моста вводятся новые ограничения по габаритам судов, которые проходят через Керченский пролив, ведут к снижению грузопотока и удорожанию фрахта. По его оценке, таким образом Мариупольский порт потеряет около $130 тыс. портовых сборов в год, а порт в Бердянске — $206 тыс.

На заявление Омеляна о потерях из-за строительства Крымского моста отреагировали в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что российские порты обеспечивают высокий грузооборот. «Грузооборот через наши порты в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаем условия [для этого]», — отмечал он.

Теги: Крым , Сергей Аксенов , Крымский мост
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