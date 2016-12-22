В Киеве предложили остановить строительство моста в Крым санкциями

«Незаконное строительство» моста в Крым необходимо остановить с помощью ужесточения санкций в отношении России. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает пресс-служба ведомства.

«Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству», — заявил Емельян.

Он связал строительство моста со значительными экономическими потерями для Украины, указав, в частности, на вводимые ограничения по габаритам судов, проходящих по Керченскому проливу. По словам Емельяна, до половины судов, перевозящих зерно из порта Мариуполя, не соответствуют требованиям прохода через арку моста. Это ведет к снижению грузопотока и удорожанию фрахта. Министр сообщил, что таким образом Мариупольский порт потеряет порядка $130 тыс. портовых сборов в год, а порт в Бердянске — $206 тыс.

Свое заявление Емельян сделал на Международной конференции по морской безопасности в Киеве. На ней же он назвал Украину «морской державой». «Украина — морская держава! Всегда была, есть и будет! И это не вопрос истории советской оккупации, это вопрос морских торговых миссий Киевской Руси начиная с XX века и славных казацких морских военных походов гетмана Сагайдачного и других легендарных гетманов», — рассказал министр.

В конце сентября Киев заявил о намерении подать в суд на Россию за строительство Керченского моста, которое, по мнению украинской стороны, наносит «экологический ущерб».