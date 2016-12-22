Одну из центральных улиц Алма-Аты переименовали в честь Назарбаева

В казахстанском городе Алма-Ате улицу Фурманова, которая является одной из главных, переименовали в проспект имени Нурсултана Назарбаева, президента Казахстана. Об этом сообщается на сайте города.



Как отмечается в сообщении, решение о переименовании улицы было принято во время сессии местного представительного органа, маслихата. Глава Алма-Аты Бауыржан Байбек рассказал, что после внесения в комиссию предложения о переименовании 112 повторяющихся улиц поступили просьбы от граждан, а именно от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи, о присвоении имени Назарбаева улице Фурманова.

«Именно здесь по инициативе Елбасы (президента Казахстана. — РБК) принимались решения о принятии конституции, национальной валюты, создании Вооруженных сил, утверждении государственных символов, закрытии Семипалатинского полигона. Поэтому логично, что подобное решение принимается именно в Алма-Ате», — сказал глава города.

Впервые имя Назарбаева было присвоено в 2007 году улицам в Иорданском Аммане и городе Грозный в Чечне. Кроме того, имя казахстанского президента носят улицы нескольких городов Турции. Также в честь Назарбаева назвали магистральную улицу в Казани.

В июне аэропорт Астаны был переименован в честь Назарбаева. Спикер нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин заявлял, что данное предложение «массово поддержали граждане Казахстана». В свою очередь, казахский лидер заявил, что он «всегда против этого». «Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, видят проведенную работу», — сказал он.

В конце ноября 2016 года в парламенте Казахстана предложили переименовать столицу страны Астану в Назарбаев. В ответ на это казахстанский президент сказал, что подобные решения нужно принимать «взвешенно, и они должны быть «соразмерны» тому, что «необходимо» республике.