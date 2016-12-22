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Суд заморозил часть активов Якубовского
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Суд заморозил часть активов Якубовского
Бизнес, 13:41
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Суд заморозил часть активов Якубовского

Суд по ходатайству налоговой службы запретил адвокату Дмитрию Якубовскому распоряжаться частью имущества. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

ФНС подозревает юриста в попытке скрыть имущество от налогов. В 2015 году сумма налога, который Якубовский исчислял самостоятельно, составила более 1,9 млрд руб. При этом адвокат попросил отсрочки в выплате до продажи своей доли в компании Thermisson, которая занимается обработкой металлов. В августе 2016 года он произвел отчуждение всех активов компании в пользу кипрской компании «Эливуд», которая является акционером компании «Нивелиус». Суд установил, что он является акционером этой компании. «Указанные сведения свидетельствуют о формальной смене собственника ООО «Термишин РУС», в то время как реальным владельцем является Якубовский Д.О.», — говорится в судебном определении.

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При этом налоги так и не были заплачены, в связи с чем в мае 2017 года были взысканы как сумма недоимки, так и пени в размере 199 млн руб.

После этого Якубовский передал права на два патента в области металлообработки бывшей жене Валерии Якубовской. При этом, как отмечается в материалах суда, адвокат, несмотря на развод, живет с ней в одном доме и ведет совместное хозяйство.

ФНС полагает, что таким образом Якубовский пытался скрыть имущество от долговых взысканий, и суд согласен с этим. Адвокату запретили совершать сделки с долями кипрских «Эливус Лтд» и «Нивелиус Лтд», которым формально были переданы активы «Термишин РУС», и изменять размеры их уставных капиталов.

Арбитраж Москвы также запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ изменения состава участников «Термишин Рус» и ее уставного капитала, а самой компании — снижать уставный капитал ниже 2,2 млрд руб. Валерии Якубовской и Роспатенту суд запретил отчуждать права на патенты и регистрировать переход прав.

23 октября сообщалось, что ФНС подала иск о признании Якубовского банкротом. Кроме суммы претензий в 2,2 млрд руб., подробностей не приводилось.

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Якубовский в 1990-е годы работал советником правительства России, советником генпрокурора России, а также заместителем начальника главного управления Федерального агентства правительственной связи и информации. В 1994 году он был арестован по обвинению в краже ценных рукописей из Российской национальной библиотеки. Отбыл четыре года в колонии, в 1998 году его освободили. Три года спустя судимость была погашена. В настоящее время он возглавляет НКО «Первая столичная коллегия адвокатов». С 2007 года Якубовский занимается девелоперским бизнесом и владеет зарегистрированной в Швейцарии Engelberg Industrial Group.

В 2015 году швейцарский журнал Bilanz оценил состояние бизнесмена в 700–800 млн швейцарских франков ($680–780 млн по курсу на тот момент).

Теги: банкротство , адвокат , Дмитрий Якубовский , Бизнес
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