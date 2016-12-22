Макларен заявил о необходимости ввести коллективные санкции против России

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил о необходимости ввести в отношении российских спортсменов коллективные санкции. Об этом он сказал в интервью газете «Спорт-экспресс».

«На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно — очень сложный вопрос», — сказал он, отвечая на вопрос, должен ли Международный олимпийский комитет (МОК) допустить российскую команду до участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

«Слава богу, решать его не мне, а МОК», — отметил Макларен.

Макларен также высказал мнение, что эти санкции «должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи».

МОК забрал у российской сборной 11 медалей, выигранных в Сочи в 2014 году. Теперь Россия занимает третье место в общекомандном медальном зачете. На Олимпиаде в Сочи сборная выиграла 33 медали, это количество сократилось до 22 — десять золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Окончательного решения об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году пока нет. МОК объявит о нем 5 декабря по итогам заседания исполкома в Лозанне. Участие сборной России зависит от выводов комиссий, возглавляемых Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Первая комиссия должна предоставить результаты по перепроверке допинг-проб на Олимпийских играх в 2014 году, а вторая — результаты расследования причастности сотрудников российского Министерства спорта к сокрытию допинговых нарушений.

В 2016 году Ричард Макларен опубликовал доклад в двух частях об употреблении допинга российскими спортсменами​, в том числе во время Олимпийских игр в Сочи. Первая часть доклада вышла в июле, а вторая — в декабре того же года. Эксперт пришел к выводу, что в России действовала система подмены допинг-проб, в которой участвовали сотрудники Центра спортивной подготовки сборных команд, ​Минспорта, российского антидопингового агентства РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории, а также сотрудники ФСБ.