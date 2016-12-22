Картину русской художницы продали в Лондоне за £2,5 млн

Картина Натальи Гончаровой «Натюрморт с чайником и апельсинами» продали на аукционе Christie’s «Шедевры русского искусства». Об этом говорится в сообщении аукционного дома, поступившем в РБК.

Стоимость лота после продолжительной войны ставок составила £2,409 млн при оценочной стоимости от £500 тыс. до £700 тыс.

Картина Натальи Гончаровой «Натюрморт с чайником и апельсинами»

«Натюрморт с чайником и апельсинами», датированный примерно 1909–1910 годом, долгое время ошибочно считался работой Михаила Ларионова (мужа Гончаровой, тоже художника), однако эксперты пришли к выводу, что автором все же является Гончарова. Картина была приобретена отцом нынешнего владельца в 1966 году у Александры Томилиной-Ларионовой, второй жены Ларионова.

Торги «Шедевры русского искусства» начались в Лондоне 27 ноября. Перечень лотов доступен на сайте аукционного дома.

Наталья Гончарова родилась в Тульской губернии в 1881 году, в юности вместе с семьей переехала в Москву. Занималась скульптурой, живописью, сценографией. В 1915 году уехала в Париж для работы в рамках «Русских сезонов» и жила там до своей смерти в 1962 году.