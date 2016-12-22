В Липецке госпитализировали семь школьников из-за звуков приложения

В Липецке госпитализировали семерых школьников после прослушивания звуковых приложений на телефонах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Липецкой области, передает ТАСС.

​«Пять девочек и два мальчика — [ученики] школы №49 направлены для обследования в токсикологическое отделение Областной детской больницы города Липецка», — уточнили в ведомстве. После прослушивания звуковых приложений во время перемены у детей появились головная боль, звон в ушах и головокружение. В департаменте образования администрации Липецка сообщили, что состояние школьников стабилизировалось, они пройдут полное обследование. Также к выяснению причин ухудшения самочувствия детей подключились специалисты регионального Роспотребнадзора и прокуратуры региона.

Звук действительно может вызывать тошноту и головную боль, пояснил РБК врач-психиатр, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной патологии и терапии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Николай Богданов. «Резкий звуковой сигнал даже может вызвать эпилептический припадок, но это должен быть очень резкий звук», — отметил он. «У мышей звук громкостью свыше 20 децибел вызывает судорогу. Но все-таки человек — не мышь. У нас очень большие резервные возможности [слуха]», — добавил Богданов.

На прошлой неделе в Липецке были госпитализированы 28 школьников. Региональное управление Следственного комитета заявило, что причиной плохого самочувствия детей могло стать воздействие ультразвука, сгенерированного мобильным приложением. Однако официальный представитель областной прокуратуры Татьяна Ткачева отметила, что медики относятся к этой версии скептически. «Тем не менее она тоже будет проверена», — говорила она.