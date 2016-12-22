СК назвал ультразвук причиной массовой госпитализации липецких школьников

В Липецке госпитализировали 28 школьников. По предварительным данным, причиной плохого самочувствия детей могло стать воздействие ультразвука, сгенерированного мобильным приложением. Об этом сообщает «РИА Новости».

Детям стало плохо во время занятий. Они жаловались на тошноту и головокружение. По словам официального представителя областной прокуратуры Татьяны Ткачевой, пострадавшие — в основном пятиклассники, но есть и несколько восьмиклассников. Назначены обследования, чтобы выяснить причину недомогания.

Данных о том, что могло вызвать проблемы со здоровьем детей, по словам Ткачевой, пока нет. Региональное управление Следственного комитета заявило, что причиной проблем мог стать «внешний раздражитель слуха, который школьники скачали в качестве приложения на телефон и включили во время уроков», но, по словам представителя прокуратуры, медики относятся к этой версии скептически. «Тем не менее, она тоже будет проверена», — добавила она.

Представитель прокуратуры добавила, что версия о воздействии на детей ультразвука — скорее из области догадок. Она связана с тем, что на перемене один из восьмиклассников включил в телефоне приложение, издающее специфический писк. Учительница услышала это и заставила выключить. Через некоторое время детям стало плохо.

Региональное управление МЧС сообщает, что школьники пробудут под наблюдением врачей до 25 ноября.