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Премьер Хорватии отреагировал на самоубийство генерала Праляка в Гааге
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Премьер Хорватии отреагировал на самоубийство генерала Праляка в Гааге
Политика, 20:34
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Премьер Хорватии отреагировал на самоубийство генерала Праляка в Гааге

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сожаление в связи с самоубийством генерала Слободана Праляка в Гаагском трибунале, передает Reuters. Пленкович назвал смерть генерала признаком «моральной несправедливости» гаагского суда в отношении хорватов.

«Увиденный нами сегодня поступок говорит о глубокой моральной несправедливости в отношении хорватского народа и шести хорватов из Боснии (хорватских военачальников, участвовавших в хорватско-боснийском конфликте. — РБК). Мы выражаем недовольство и сожаление в связи с вердиктом трибунала», — сказал Пленкович.

Слободан Праляк во время гражданской войны в Боснии командовал частями хорватских ополченцев. Он был обвинен в этнических чистках и военных преступлениях. По версии следствия, солдаты Праляка занимались массовыми убийствами боснийцев и сербов.

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Гаагский трибунал признал 72-летнего Праляка военным преступником и приговорил его к 20 годам заключения. Аппеляция защиты на решение трибунала была отклонена. Услышав вердикт судей 29 ноября Праляк выкрикнул, что не согласен с ним, после чего выпил неизвестную жидкость из оказавшейся у него в кармане бутылочки. Позднее Праляк скончался в больнице, куда его доставили из зала суда.

Теги: Гаага , Хорватия , Слободан Праляк
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