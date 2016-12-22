Порошенко подписал закон о двойном праздновании Рождества

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении в перечень нерабочих дней 25 декабря — день католического Рождества. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней» возвращен с подписью от президента 29 ноября, говорится в разделе о состоянии прохождения документа.

Вместе с тем депутаты поддержали предложение спикера парламента Андрея Парубия об исключении 1 мая (Дня международной солидарности трудящихся) из перечня нерабочих дней, ​отмечает УНИАН.

Верховная рада приняла закон ​о внесении поправок в Кодекс законов о труде 16 ноября. Документ предусматривает, что праздничным и нерабочим днем отныне будет не только 7 января, когда Рождество Христово отмечают по юлианскому календарю православные и греко-католики, но и 25 декабря, когда его празднуют придерживающиеся григорианского календаря протестанты и католики.

В пояснительной записке говорится, что 25 декабря считается праздником порядка трети всех христианских общин Украины. «Для многих украинцев эта дата является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского Нового года», — отмечалось в пояснительной записке.