СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова

Состояние артиста Олега Табакова остается тяжелым, он находится в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медицинский источник.

«Олег Павлович по-прежнему находится в реанимации, в отдельной палате, его состояние несколько стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым», — рассказал источник. При этом медик опроверг информацию о том, что артисту делали операцию. Ему установили трахеостомическую трубку, об операции речь не идет», — сказал он.

Об операции, проведенной Олегу Табакову, сообщал телеканал РЕН ТВ. Источник телеканала также утверждает, что состояние артиста остается тяжелым.

Олег Табаков находится в Первой градской больнице. О его госпитализации стало известно 27 ноября. Сын артиста, Антон Табаков, сообщил РБК, что причиной стало воспаление легких. Вместе с тем другим изданиям он называл другие версии госпитализации, в том числе и плановое стоматологическое обследование. Все спектакли с участием Табакова были отменены.

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове. В 1977 году он основал собственную театр-студию, которой руководит до сих пор. Табаков снялся более чем в 120 фильмах («Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера»). Также он преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ.