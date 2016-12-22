В Крыму заявили о невозможности остановить строительство Крымского моста

Возможное усиление санкций не способно остановить строительство Крымского моста (Керченского моста), заявил РБК министр информации и массовых коммуникаций Крыма Дмитрий Полонский.

«Украинское руководство с тем же успехом может попытаться остановить смену времен года», — сказал он. «Голословные заявления и бряцание оружием, которого даже нет в ножнах, — удел тех, кто находится у власти на Украине в последние годы», — считает Полонский. Он подчеркнул, что Россия «делает все возможное и невозможное, и мост будет сдан в срок».

О необходимости остановить строительство Крымского моста с помощью ужесточения санкций против России заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 29 ноября. «Это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству», — говорил он.

Свое заявление министр сделал на Международной конференции по морской безопасности в Киеве. Он высказал мнение, что из-за строительства моста Украина несет значительные экономические потери. В частности, Омелян указал на ограничения по габаритам судов, которые проходят по Керченскому проливу.

Эти ограничения ведут к снижению грузопоптока и удорожанию фрахта, отмечал он. По оценке министра, Мариупольский порт потеряет таким образом около $130 тыс. портовых сборов в год, а порт в Беряднске — $206 тыс.