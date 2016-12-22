Саакашвили рассказал о приказе Порошенко арестовать его до 3 декабря

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, возглавляющий партию «Рух новых сил», заявил, что украинские силовики получили от президента страны Петра Порошенко указание арестовать его, передает «Интерфакс-Украина».
«Президент Порошенко окончательно пересек красную линию — дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота», — рассказал политик.
По словам Саакашвили, распоряжение о необходимости его «изоляции и нейтрализации» получили генпрокурор Украины Юрий Луценко и Служба безопасности Украины. «Они в течение следующих 2–3 дней до 3 декабря [должны] осуществить план по моему аресту, изоляции, нейтрализации», — заявил он.
На 3 декабря Саакашвили наметил провозглашение «народного импичмента» президенту страны Петру Порошенко, в том случае если украинские власти не выполнят требования его сторонников о поправках в законодательство Украины. Позднее, 12 ноября Сакашвили в Киеве на «марше возмущенных» пообещал украинцам встречу «Нового года без Порошенко». При этом политик пообещал, что в случае необходимости сам возглавит правительство страны.