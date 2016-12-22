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Защита отстраненных олимпийцев рассказала о недопуске к списку «Дюшес»
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Защита отстраненных олимпийцев рассказала о недопуске к списку «Дюшес»
Новый допинговый скандал, 17:33
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Защита отстраненных олимпийцев рассказала о недопуске к списку «Дюшес»

Защита российских олимпийцев не имела доступа к дневнику экс-главы московской Антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом заявил на пресс-конференции адвокат Филипп Берч, передает корреспондент РБК.

«Единственное, что мы видели в рамках правовых процедур — отредактированную версию некоторых страниц, где были переведены несколько абзацев. Как мы понимаем, Родченков предоставил свой дневник газетам и СМИ. Я видел статью The New York Times. В рамках правовых процедур нам не обеспечили доступ к дневнику Родченкова», — сказал Берч.

По словам адвоката, дисциплинарная комиссия МОК видела этот дневник. «Это показатель изъянов в правовых процедурах», — подчеркнул он.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что список «Дюшес» из дневников Родченкова похож на список потенциальных призеров Олимпиады в Сочи, который составлялся перед играми. «Каждая страна за некоторое время до ОИ подобные списки для себя делает, чтобы понимать, кто из спортсменов может принести медаль. Ничего нового, сенсационного для спортивного круга в этом нет», — пояснила она.

Мутко ответил на публикацию дневников Родченкова
Общество

На уточняющий вопрос РБК Вяльбе ответила, что в списке потенциальных медалистов было 4-5 спортсменов из 20 лыжников, числившихся в заявке на Олимпиаду.

Глава федерации бобслея Александр Зубков рассказал, что узнал о существовании списка «Дюшес» из доклада Макларена, остальная информация — «из того, что говорится со слов Родченкова и упоминается в докладе Макларена, и то, что мы читаем в прессе».

Выдержки из дневников Родченкова были опубликованы в материале материале The New York Times. Международный комитет МОК уверен, что это подлинные записи, и они могут стать основанием для отстранения России от Олимпиады

Список «Дюшес» — документ, в котором перечислены имена спортсменов, якобы принимавших допинговый коктейль. По словам Родченкова, Центр спортивной подготовки подменял их допинг-пробы на чистые.

Теги: спорт , допинг , Григорий Родченков
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