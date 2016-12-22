Минтруд подготовил проект о продлении программы маткапитала на три года

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года включительно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Программа должна была длиться до 31 декабря 2018 года.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Изменения должны быть внесены в статью закона, которая касается использования средств материнского капитала.

Накануне глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что ведомство подготовит два законопроекта о поддержке семей и росте рождаемости «в кратчайшие сроки». Он уточнил, что первый законопроект предусматривает продление программы маткапитала на три года, его выплату на оплату дошкольного образования ребенка не с его трехлетнего возраста, а с двухмесячного.

Второй законопроект, по словам министра, предусмотрит введение ежемесячных выплат при рождении первого ребенка, а также выплат из материнского капитала при рождении второго. Выплаты будут доступны семьям со среднедушевым доходом, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Средства будут выплачиваться до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года.

Президент России Владимир Путин 28 ноября объявил о начале «перезагрузки» политики демографического развития России. В том числе он предложил ввести ежемесячные выплаты семьям после рождения первого ребенка, а также на три года продлить действие программы маткапитала. Путин отмечал, что точная сумма выплат будет различаться от региона к региону, но в среднем в 2018 году составит около 10,5 тыс. руб.