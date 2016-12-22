Минтруд подготовил проект о продлении программы маткапитала на три года

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года включительно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Программа должна была длиться до 31 декабря 2018 года.
Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Изменения должны быть внесены в статью закона, которая касается использования средств материнского капитала.
Накануне глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что ведомство подготовит два законопроекта о поддержке семей и росте рождаемости «в кратчайшие сроки». Он уточнил, что первый законопроект предусматривает продление программы маткапитала на три года, его выплату на оплату дошкольного образования ребенка не с его трехлетнего возраста, а с двухмесячного.
Второй законопроект, по словам министра, предусмотрит введение ежемесячных выплат при рождении первого ребенка, а также выплат из материнского капитала при рождении второго. Выплаты будут доступны семьям со среднедушевым доходом, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Средства будут выплачиваться до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года.
Президент России Владимир Путин 28 ноября объявил о начале «перезагрузки» политики демографического развития России. В том числе он предложил ввести ежемесячные выплаты семьям после рождения первого ребенка, а также на три года продлить действие программы маткапитала. Путин отмечал, что точная сумма выплат будет различаться от региона к региону, но в среднем в 2018 году составит около 10,5 тыс. руб.
Германия
Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего.
Франция
При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.
США
В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.
Великобритания
Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта.
Китай
По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы.