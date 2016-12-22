В Киеве опровергли слова Авакова об исчерпании минского формата

Слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что минский формат себя исчерпал — «политический пиар», не имеющий общего с реальностью. Об этом заявил ​представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 24».

«Я уверен в том, что минский формат себя не исчерпал, минский формат — это тот формат, который предусмотрен «нормандским форматом». Его решения утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН», — напомнил Медведчук (цит. по ТАСС). Представитель Украины подчеркнул, что решение об изменении формата «в последнюю очередь зависит от Украины». Оно должно приниматься всеми участвующими сторонами.

«С учетом того, что минские соглашения, как и минский формат, является безальтернативным и для Вашингтона, и для Брюсселя, и для Киева официального в лице главы государства, президента Украины, и для Москвы, я думаю, что подобные заявления ничего общего с реальностью не имеют и звучат как политический пиар», — резюмировал Медведчук.

Накануне на национальном экспертном форуме «Украина: в стремлении к равновесию» глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские соглашения не могут считаться механизмом для достижения мира. Он потребовал заключения новых договоренностей, которые будут подразумевать полный вывод российских вооруженных сил с территории Украины и возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева.

До этого глава ОБСЕ Томас Гремингер признал, что выполнение минских соглашений «зашло в политический тупик». Он предположил, что изменить ситуацию сможет ввод в зону конфликта миротворцев.