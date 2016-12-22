Подозреваемый в поджоге собственного дома сибиряк умер в больнице

Житель Томской области, подозреваемый в поджоге дома после ссоры с женой, умер в больнице. Об этом со ссылкой на областной департамент здравоохранения сообщает «РИА Новости».

По словам представителя ведомства, мужчина скончался накануне, 28 ноября. Женщина, госпитализированная вместе с ним, находится в тяжелом состоянии.

​Пожар произошел 26 ноября в поселке Маркелово. По версии следствия, хозяин частного дома поссорился с женой и облил ее горючей жидкостью. Женщина и три дочери в возрасте от года до шести лет погибли в огне. Мужчина и еще одна женщина, находившаяся в гостях у семьи, были госпитализированы.

«МК-Томск» сообщает, что мужчина в момент ссоры был пьян. После скандала он избил жену и облил бензином, при этом часть пролил на себя. Затем он запер дом и поджег. Соседи пытались спасти женщину и детей, двух девочек удалось вытащить через окно, но они были уже мертвы.