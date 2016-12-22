Жителя Томской области заподозрили в поджоге своего дома

Жителя Томской области заподозрили в том, что, поссорившись с женой, он устроил пожар, в котором погибли супруга и маленькие дети. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 26 ноября в поселке Маркелово Шегарского района. 37-летний мужчина поругался с супругой и облил ее горючей жидкостью. Затем в доме произошло возгорание (его источник следователи не уточняют). Женщина и три дочери возрастом от года до шести лет погибли. Хозяин дома и еще одна женщина, находившаяся в гостях у семьи, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по пунктам «а», «в» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом). Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить срок вплоть до пожизненного.

«Комсомольская правда-Томск» уточняет, что соседи пытались спасти женщину и детей. Одному из них удалось вытащить двух девочек через окно, но они уже не подавали признаков жизни. Состояние госпитализированных, по данным издания, крайне тяжелое.