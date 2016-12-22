Суд передумал депортировать поджигателя памятника Ельцину

Свердловский областной суд отменил постановление о депортации из России подозреваемого в попытке поджога памятника первому президенту России Борису Ельцину. Об этом сообщается в материалах суда.

Основанием для нового решения стало отсутствие в действиях подозреваемого Игоря Щуки нарушения режима пребывания в России, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18 КоАП РФ. Суд пояснил, что Щука как гражданин Белоруссии и, соответственно, Союзного государства имеет право свободно перемещаться по России.

Решение о депортации мужчины было принято Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга.

Щука был задержан 7 ноября при попытке вместе с другими активистами незарегистрированной партии «Другая Россия» облить бензином и поджечь памятник, находящийся на территории Ельцин-центра в Екатеринбурге. Акция была приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Суд оштрафовал его на 2 тыс. руб. за вандализм и не стал арестовывать, так как счел преступление нетяжким. Однако в ходе разбирательства было выяснено, что мужчина находится в России без регистрации.