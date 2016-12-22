Рогозин рассказал о переходе космодрома Восточный к «рутине» запусков

За вторым в истории запуском с космодрома Восточный следили вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, передает корреспондент РБК. Комментируя запуск, Рогозин отметил, что космодром начинает работать в рутинном режиме.

После запуска ракеты, отвечая на вопросы журналистов, Рогозин сказал, что пуск прошел успешно, в штатное время, подчеркнув, что прошлые недочеты были учтены, контроль был ужесточен.

«Есть с чем сравнивать, и мы хотели бы, чтобы все космодромы России были именно такого стандарта качества и технического обеспечения. Крайне важно также и то, что мы входим в пусковую кампанию. В декабре перед новым годом еще один у нас пуск — тоже ракеты «Союз 2.1б», но уже с космическими аппаратами, которые находятся в высокой степени готовности», — сказал Рогозин.

Касаясь планов на следующий год, вице-премьер отметил, что главная задача — это продолжение пусковой кампании. «Мы входим в хорошем смысле в рутину пусковых кампаний, которые теперь постепенно будут переноситься именно на территорию космодрома Восточный», — заявил Рогозин.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» прошел с Восточного 28 ноября в 14:41 по местному времени (8:41 мск). Ракета должна доставить на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и еще несколько космических аппаратов.